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Metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı

Sınır bölgesinde yapılan aramada poşet içerisinde bebek bezlerinin arasına gizlenmiş boru tipi bomba ele geçirildi
 18 Kasım 2020 09:40
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Mardin'de düzenlenen operasyonda yakalanan ve metropol illerde sansasyonel saldırı yapacağı belirlenen 3 terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, Suriye sınırından illegal yollardan ülkeye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı saldırı yapacağı değerlendirilen örgüt mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda Suriye sınırından illegal yollarla sığınmacı aileler arasına karışarak ülkeye giriş yapan, terör örgütü adına metropol illerde sansasyonel nitelikte saldırı yapacak Suriye uyruklu 3 teröristin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, söz konusu teröristlerin geçiş yaptığı sınır bölgesindeki aramada poşet içerisinde bebek bezlerinin arasına gizlenmiş boru tipi bomba ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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