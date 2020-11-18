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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 18 Kasım 2020 09:40
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,74607,7470
Avro9,19409,1950
Sterlin10,244010,2960
ANKARA
ABD Doları7,71607,7660
Avro9,15509,2150
Sterlin10,180010,3800
Anadolu Ajansı
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