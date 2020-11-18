Müteahhit, inşaatta nöbet tutup hırsızı suçüstü yakaladı
|18 Kasım 2020 09:51
|+Aa- Yazdır
Bolu'da müteahhit Serkan Çakır, Aktaş Mahallesi'nde devam eden bina inşaatından hurda malzemelerin eksildiğini fark etti. Çakır, bir hafta boyunca geceleri geç saatlere kadar inşaatın çevresinde otomobilinde bekledi. Adeta inşaata pusu kuran Çakır, önceki gece inşaatına birinin girdiğini gördü.
KUCAĞINDAKİ DEMİRLERLE SUÇÜSTÜ YAKALADI
Çakır, takip ettiği kişiyi kucağında inşaat demirleri olduğu sırada yakaladı. Suç üstü yakaladığı hırsızın fotoğrafını çeken Serkan Çakır daha sonra durumu polise haber verdi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelisi 'Açık alandan hırsızlık yapma' suçlamasıyla çıkarıldığı sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elinde delil olmasını istediği için hırsızlık şüphelisinin fotoğrafını çektiğini söyleyen Serkan Çakır, "1 haftadır buradaki hurdaları, demirleri alıyorlardı. Önceki akşam da beklerken burada birisinin dolaştığını gördüm. Ben de takip ettim. Buradan çuvalı alıp doldururken yakaladım. Tartışma oldu. Çuvalı attı. Polisi aradık. Ben de fotoğrafını çektim. Kaçamadı. Hemen polis geldi. Gözaltına aldılar. Burada bir hafta gece geç saatlere kadar bekledim. En sonunda yakaladım" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
18 Kasım 2020 09:36
|İstanbul'da 6 bankanın çalışma saatleri değişti
18 Kasım 2020 09:28
|60 metre yüksekliğindeki siloyu 8 saniyede enkaza çevirdi
17 Kasım 2020 11:08
|'Evde kal'anlar ısıtıcıya koştu
17 Kasım 2020 07:50
|Lastikçilerden 'kar yağmadan araçlara kış lastiği taktırın' önerisi
16 Kasım 2020 12:37
|Ucuza satılan zeytinyağına dikkat
16 Kasım 2020 10:04
|Pegasus'tan 65 yaş üzeri yolculara bilet değişikliği
14 Kasım 2020 14:10
|Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu
14 Kasım 2020 11:50
|Buğdayda yeni bir alerjik madde
14 Kasım 2020 09:17
|Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek
14 Kasım 2020 07:46