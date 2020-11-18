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Müteahhit, inşaatta nöbet tutup hırsızı suçüstü yakaladı

Bolu'da, müteahhit Serkan Çakır, inşaatına dadanan hırsızı, geceleri nöbet tutarak yakaladı. Çakır, elindeki çuvala malzeme koyduğu sırada fotoğrafını çektiği hırsızı, polise teslim etti.
 18 Kasım 2020 09:51
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Müteahhit, inşaatta nöbet tutup hırsızı suçüstü yakaladı

Bolu'da müteahhit Serkan Çakır, Aktaş Mahallesi'nde devam eden bina inşaatından hurda malzemelerin eksildiğini fark etti. Çakır, bir hafta boyunca geceleri geç saatlere kadar inşaatın çevresinde otomobilinde bekledi. Adeta inşaata pusu kuran Çakır, önceki gece inşaatına birinin girdiğini gördü.

KUCAĞINDAKİ DEMİRLERLE SUÇÜSTÜ YAKALADI

Çakır, takip ettiği kişiyi kucağında inşaat demirleri olduğu sırada yakaladı. Suç üstü yakaladığı hırsızın fotoğrafını çeken Serkan Çakır daha sonra durumu polise haber verdi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelisi 'Açık alandan hırsızlık yapma' suçlamasıyla çıkarıldığı sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elinde delil olmasını istediği için hırsızlık şüphelisinin fotoğrafını çektiğini söyleyen Serkan Çakır, "1 haftadır buradaki hurdaları, demirleri alıyorlardı. Önceki akşam da beklerken burada birisinin dolaştığını gördüm. Ben de takip ettim. Buradan çuvalı alıp doldururken yakaladım. Tartışma oldu. Çuvalı attı. Polisi aradık. Ben de fotoğrafını çektim. Kaçamadı. Hemen polis geldi. Gözaltına aldılar. Burada bir hafta gece geç saatlere kadar bekledim. En sonunda yakaladım" dedi.
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