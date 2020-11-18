Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|18 Kasım 2020 09:54
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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