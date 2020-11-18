Vali'den 'sokağa çıkma yasağının tamamen kısıtlanacağı' uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Yeşilköy'de pazar denetimine katıldı, açıklamalarda bulundu. Pazarlardaki yoğunluğun 16.00-17.00 saatleri arasında arttığını söyleyen Yerlikaya, "Bu yoğunluğu azaltmak için odabaşkanlarımızla birlikte başlattığımız bir uygulama var. Pazarın en seyrek olduğu vakitlerde vatandaşların gelmelerini sağlamak için indirimler yapılıyor." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, 21 Ağustos'tan bu yana yapılan denetimlerde vatandaşlara 21 milyon TL ceza kesildiğini de açıkladı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta Esenler'de bir semt pazarını ziyaret edip açıklamıştık. Şimdi burada da bunu söylememiz lazım. Maske-mesafe-temizlik kurallarının en hassas şekilde uygulanması konusunda vatandaşlarımızla konuşuyoruz.

Gördüğüm manzara şu, aldığımız kararın pazarlarda samimi şekilde uygulandığını görüyoruz, nedir o? HES kodu.

İSTANBUL'DA PAZARLAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Saat 16.00-17.00 sıralarında pazarlarda bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu azaltmak için odabaşkanlarımızla birlikte başlattığımız bir uygulama var. Pazarın en seyrek olduğu vakitlerde vatandaşların gelmelerini sağlamak için indirimler yapıyor arkadaşlar.

Artık dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı talimatlar da İçişleri Bakanlığımız tarafından genelge talimatlarıyla geldi. Valilikte arkadaşlarımız çalışıyor. Hemşehrilerimize detaylarıyla duyuracağız.

DENETİMLERDE KESİLEN CEZA TUTARI 21 MİLYON TL

Koronavirüs önlemlerini biz samimi olarak uygulamak zorundayız.

Şu maskeyi kurallara uygun şekilde takalım. Mesafeye riayet edelim ki bundan sonra daha ileri gidecek kısıtlama tedbirlerini eğer arzu etmiyorsak.

Artık maske tak demiyoruz, 'Maske indirme, can alma' diyoruz. Sokağa çıkma. Çıkıyorsan da bu kurallara harfiyen uy ve ne yapman gerekiyorsa onu yap sonra evine git diyoruz. Evinde de misafir çağırma.

Denetim de bir yere kadar. Dünkü rakamları vereyim; İstanbul'da 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız. Güvenlik güçlerimiz, zabıtalarımız, belediyelerimizin hepsi, tüm kurumlarımız. 21 Ağustos'tan bu yana yaptığımız denetim sayısı bu. 21 milyon TL ceza yazmışız. Bunun sadece 1 milyonu sigara yasağına yazılmış cezalar. İnşallah sigarayı bırakırlar. Onlardan anlayış, sabır bekliyoruz. "

Vali Yerlikaya son olarak şunu söyledi: Tekrar söylüyorum, kurallara uyalım, sokağa çıkmanın tamamen kısıtlanacağı bir dönem yaşamayalım.