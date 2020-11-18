Taksi şoförü, sosyal mesafeye uyulması için ön koltuğa cansız manken oturttu
|18 Kasım 2020 10:22
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Bu uygulama ile genelde müşterilerinden övgü aldığını ifade eden Atılgan, ancak 3-4 kişi binmek isteyenlerin tepki gösterdiğini söyledi. Atılgan, başlattığı uygulama hakkında şunları söyledi:
"Son dönemde Koronavirüs vakaları artış gösterdi. Kendimizi ve vatandaşlarımızı muhafaza edelim diye böyle bir şey düşündüm kendimce. Ön koltuk gerçekten çok riskli.
Kişiler bazen hapşırıyor. Onun ağzından çıkan virüsü bizler muhakkak teneffüs ediyoruz. Bu yüzden böyle bir şey düşündüm. Manken arkadaşımla birlikte Düzce'yi geziyoruz. O da rahatsız olmuyor. Taksimetre ücretini daha alamadım inşallah alacağım.
Müşterilerim bu durumdan oldukça memnunlar. 'Keşke diğer taksiciler de sizin gibi duyarlı olsalar' diyorlar. Bazı müşterilerimiz ise neden 3-4 kişi almıyorsunuz diyor. Onlarda haklı ama geçirdiğimiz süreç hakikaten kolay bir süreç değil. Herkes hayatıyla mücadele ediyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın buna duyarlı olmasını istiyorum. Elimizden geldiğince kendilerini ve bizleri korumasını istiyorum.
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