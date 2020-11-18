Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fitoterapi uzmanı doktor, aromatik bitkilerle hastaları tedavi ediyor

Diyarbakır'da görev yapan çocuk doktoru ve fitoterapi uzmanı Ahmet Aydınalp, kentin 20 kilometre dışında satın aldığı 3 dönüm arazi üzerinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 120'ye yakın çeşit tıbbi aromatik bitki yetiştirdiği botanik bir bahçe oluşturdu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde fitoterapi eğitimleri de veren Aydınalp, bu bitkilerin kanser, akciğer, dikkat eksikliği sendromu ve koronavirüs hastalığına kadar birçok hastalığa iyi geldiğini belirtti.
 18 Kasım 2020 10:45
+Aa- Yazdır
Fitoterapi uzmanı doktor, aromatik bitkilerle hastaları tedavi ediyor

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak görev yapan ve aynı zamanda fitoterapi uzmanı olan Ahmet Aydınalp, kentin 20 kilometre dışında koronavirüs salgınından 4 ay önce satın aldığı arazi üzerinde, 120 çeşide yakın tıbbi aromatik bitki yetiştirmeye başladı. Aydınalp hem tıp hem de kozmetik alanında kullanılabilen bu bitkilerin kanser, akciğer hastalığı, dikkat eksikliği sendromu ve koronavirüs gibi birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, oluşturduğu bahçenin pandemiyle birlikte daha da bir anlam kazandığını ifade etti. Aydınalp, arazisinde hem bitki yetiştiriciliğini öğrendiğini hem de fitoterapi ile ilgili tedaviler gerçekleştirdiğini söyleyerek, bitkilerin yapraklarından esansiyel ve uçucu yağlarını sıktıklarını dile getirdi. Aydınalp, yetiştirdiği bitkiler arasında melissa officinalis (oğul otu), tıbbi nane, mentha piperita (bahçe nanesi), ashwaganda (morsalkım), artemisia annua (peygamber süpürgesi), şerbetçi otu, mercan köşk, kedi nanesi ve yasemin gibi bitkiler olduğunu kaydetti.

'PANDEMİYLE BİRLİKTE BURASI DAHA BİR ANLAM KAZANDI'

Bitkilerin birçok faydası bulunduğuna dikkat çeken Aydınalp, araziyi koronavirüs salgınından 4 ay önce satın aldığını ve çalışmalara başladığını aktararak, şunları söyledi:

"Burayı pandemiden 4 ay önce satın aldım ve çalışmaya başladım. Pandemiyle birlikte burası daha bir anlam kazandı. Çünkü bitkilerin çeşitliliği, bizim doğal yaşamı yok etmemiz, canlı türlerinin yavaş yavaş yok olmasıyla birlikte ben de burada tıbbi botanik bahçesi kurmaya karar verdim. Hem bitki yetiştirmeyi öğrenmek hem de deneysel amaçla bir buçuk dönümlük bir alan ektim. 3 dönümlük bir alan var. Sonraki sene orayı da kullanacağım. Yavaş yavaş bunu daha da büyütmeyi düşünüyorum. Burada fitoterapi ile ilgili tedaviler de düzenliyorum. Ayrıca bitkilerin esansiyel yağlarını, uçucu yağlarını sıkıyoruz. Bunların arasında melisa officinalis var, tıbbi nane var, mentha piperita var, ashwaganda var. Melisa officinalisi hem çay olarak kullanabiliyorsunuz hem uçucu yağını kullanabiliyorsunuz. Basit bir örnek verirsek tıbbi melissa officinalis, halk dilinde oğul otu olarak geçer. Uçucu yağı uçukta birebir etkilidir. Tıbbi nane bağırsak sindirim sisteminde çok etkili ve ayrıca akciğerlerde bronşları genişletici özelliği var. Ada çayı var, bunu herkes biliyor, tıbbi kekik ve kekik türlerinin yanı sıra bu yörenin bitkileri de var. Örneğin sumak bizim bitkimizdir. Son zamanların ünlü bitkilerinden bir tanesidir. Yüksek miktarda antioksidan içeren bir bitki. Artemisia annua, şerbetçi otu, mercan köşk, kedi nanesi, yasemin gibi 120'ye yakın çeşit var. Kanser hastalarından tutun otizm hastalarına kadar, dikkat eksikliği sendromundan aklınıza gelebilecek birçok hastalığa karşı kullandım. Tıbbi çay olarak veriyorsunuz, tentür olarak verebiliyorsunuz, uçucu yağ verebiliyorsunuz. Dekoksiyon ve maserasyon dediğimiz yöntemler var. Bunların hepsi binlerce yıldır geleneksel olarak kullanılan yöntemler. Bu şekilde hastaları tedavi ediyoruz. Tabi normal tıbbı da reddetmeden, ilaç etkileşimlerine bakıyoruz, bitkinin toksitisesine bakıyoruz, toksit bir bitkiyse ona göre dikkat ediyoruz. Hasta gerçekten ciddi bir ilaç kullanıyorsa onunla birlikteliği var mı? Yayınları, bilimsel çalışmaları okuyoruz. Bunları derleyip hastaya zarar vermeden bir formata ulaşmak lazım."

'KORONAVİRÜSE İYİ GELEN ONLARCA BİTKİ VAR'

Bilimsel yayınlarda geçen ve koronavirüse iyi geldiği düşünülen 10'larca bitki de yetiştirdiğini söyleyen Ahmet Aydınalp, "Mesela bir meyan kökü var. Hyssopus officinalis, zufa dediğimiz çördük otu var. Mentha piperita, tıbbi nane, ekinezya, melisa gibi bitkilerimiz var. Bunlar klinik çalışmalarla olmasa bile hayvan ve hücre kültürlerinde denenmiş bitkiler. Şu an satmıyoruz. Tanıdığımıza, eşimize, dostumuza veriyoruz. Sürdürülebilir hale gelebilmesi için sadece cüzi bir miktar emek payını alıyorsunuz o kadar. Şu an bir satışımız yok ama ileride düşünüyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Metro ve metrobüste yine 'Sosyal mesafesiz' ulaşım
18 Kasım 2020 11:20		 'Önümüzdeki 2-3 ayda salgının daha da artacağını düşünüyoruz'
18 Kasım 2020 11:15
Van kedisini sahiplenmek için Çin'den Türkiye'ye geldi
18 Kasım 2020 11:10		 Kovid-19 salgını sigarayı bırakma motivasyonunu artırdı
18 Kasım 2020 11:09
Ateş Kara açıkladı: Daha sıkı tedbirler gelebilir!
18 Kasım 2020 11:06		 Sigara içerken üflenen hava, Kovid-19 bulaşı riskini geniş alana taşıyor
18 Kasım 2020 11:03
Edirne'nin meşhur tava ciğeri 'UNESCO' yolcusu
18 Kasım 2020 10:53		 Sakarya, Bolu ve Düzce'de yoğun sis
18 Kasım 2020 10:50
Ayda'nın ölen annesi, enkaz altında kızına, 'Baban bizi gelip kurtaracak' diye moral vermiş
18 Kasım 2020 10:47		 Şanlıurfa'da kebap tüketimi kalbi vurdu, bir yılda 6 bin kişi anjiyo oldu
18 Kasım 2020 10:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - AYM'nin, şehirler arası gösteri yürüyüşünü yasaklanmasının iptalinin gerekçesi11:56 - CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eten Çakıcı'ya suç duyurusu11:51 - 'Yerli otomobilin yerlilik oranı 2026'da yüzde 68 seviyelerine çıkacak'11:45 - AYM, şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü yapılamayacağına dair kuralın iptal gerekçesini açıkladı11:42 - ÖSYM artık ne sayısal veri yayımlıyor ne de değerlendirme raporu11:21 - 'Kapalı Maraş'a peyzaj desteği Konya Büyükşehir Belediyesi'nden
11:20 - Metro ve metrobüste yine 'Sosyal mesafesiz' ulaşım11:15 - 'Önümüzdeki 2-3 ayda salgının daha da artacağını düşünüyoruz'11:12 - 'İnsan Hakları Örgütü, bir defa bile Betül Cici'yi sormadı'11:10 - Van kedisini sahiplenmek için Çin'den Türkiye'ye geldi11:09 - Kovid-19 salgını sigarayı bırakma motivasyonunu artırdı11:08 - Cezaevinden izinle çıkıp cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
11:06 - Gram altın 468 lira seviyelerinde11:06 - Ateş Kara açıkladı: Daha sıkı tedbirler gelebilir!11:03 - FETÖ'nün tayin işlerinden sorumlu Mehmet Erdoğan Tüzün11:03 - Sigara içerken üflenen hava, Kovid-19 bulaşı riskini geniş alana taşıyor11:01 - Kısa Çalışma Ödeneği işçi ve işverene can simidi oldu
10:59 - 'Pandemi ile mücadele için 14 günlük kısıtlama ilan edilmeli'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirlere ilişkin Genelge yayımlandı
Sağlık Bakanlığı bakan yardımcısı görevden alındı, yerine atama yapıldı
Üç ilde peş peşe korkutan depremler
THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
Pompeo'nun İstanbul ziyareti diplomatik bir skandal
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit
Vali'den 'sokağa çıkmanın tamamen kısıtlanacağı' uyarısı
İyi Parti'de yeni istifalar yolda
Sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası verilebilir mi? MEB'den önemli görüş yazısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
perde arkası 3
ümit özdağ'ın iyi parti'den ihraç edilmesi 1
Sözlük yazarların ajandası 5
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 4
bitcoin 2
KARA LİSTE 4
yastıkbank 3
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 3
Haftasonu 20.00 ile 10.00 arası sokağa çıkma yasağı 4
dış borç 1
SON İLANLAR
Diyarbakır Kayapınar SYDV Personel Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 62 sağlık personeli alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Yabeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam