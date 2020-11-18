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Bakan Koca: Radikal tedbirler almamız kaçınılmaz olmuştur

Bakan Koca: (Kovid-19 vakaları) Istanbul, Izmir, Bursa gibi buyuk illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ulkeye yayılmış durumdadır.
 18 Kasım 2020 10:49
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.

Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) Istanbul, Izmir, Bursa gibi buyuk illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ulkeye yayılmış durumdadır."

Koca: "Bu artışı gogusleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur."

Anadolu Ajansı
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