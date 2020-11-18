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Sakarya, Bolu ve Düzce'de yoğun sis

Sakarya, Bolu ve Düzce'de yoğun sis etkili oluyor
 18 Kasım 2020 10:50
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Sakarya'da sabahın erken saatlerinde başlayan sis kent genelinde görüş mesafesini düşürdü.

Sis nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmazken, şehir merkezinde güzel görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının 10 derecenin altında seyrettiği kentte sis etkisini sürdürüyor.

- Bolu Dağı'nda yoğun sis

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sabah saatleri itibarıyla sis, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri tarafından sürücüler etkili olan sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis yer yer etkili oluyor.

- Düzce

Düzce kent merkezinde de sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Özellikle ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerleyebildi.

Geceden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sis nedeniyle araçlar trafikte seyretmekte güçlük yaşarken, bazı sürücüler araçlarının flaşörlerini yakarak seyretti.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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