Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Edirne'nin meşhur tava ciğeri 'UNESCO' yolcusu

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk:- "Türkiye'nin önemli şeflerini kentimizde ağırlıyoruz. UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası ve UNESCO'nun gastronomi alanı için saray mutfağını anlatıyoruz"
 18 Kasım 2020 10:53
+Aa- Yazdır
Edirne'nin meşhur tava ciğeri 'UNESCO' yolcusu

Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapan Edirne'de, saray mutfağının önde gelen lezzetlerinden Edirne tava ciğeri ve kentin marka lezzetlerinin UNESCO'ya girmesi için çalışma başlatıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin, saray mutfağının tüm öğelerin yaşatan bir şehir olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önde gelen şefleriyle projeler hazırlamaya başladıklarını belirten Soytürk, Edirne Valisi Ekrem Canalp öncülüğünde saray mutfağı lezzetlerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Edirne lezzetlerini dünyaya tanıtacaklarını vurgulayan Soytürk, "Saray mutfağıyla ilgili Edirne gastronomisiyle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparken Türkiye'nin önemli şeflerini kentimizde ağırlıyoruz. UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası ve UNESCO'nun gastronomi alanı için saray mutfağını anlatıyoruz. Şeflerimize ilk olarak tava ciğerini anlattık ama saray mutfağının diğer yemeklerini de tanıtmak için projeler yapacağız." dedi.

- "Dünyaya damga vuracak bir ciğerimiz var"

Gastronomi yazarı ve şef Özlem Mekik de Edirne'nin derin bir yemek kültürüne sahip olduğunu belirtti.

Kentin gastronomi alanında önde gelen yemeklerinden tava ciğerin UNESCO'ya girmesi için çalışmalar yapacaklarını aktaran Mekik, şöyle devam etti:

"Tava ciğer bence mutlaka UNESCO'ya girmeli. Edirne ve ciğer bir buluşma noktası. O yüzden en kısa zamanda yerimizi almalıyız. Dünyaya damga vuracak bir ciğerimiz var. Böyle lezzetli bir ciğeri hiçbir yerde kolay bulamazsınız. Bu lezzet Trakya'nın bereketli topraklarından geliyor. Burada yetişen hayvanlar, bereketli nehirlerden akan sulardan içip kenarındaki otlardan beslenerek yetişiyor. O yüzden ince kesilmiş lezzetli bir tava ciğeri Edirne'de yiyebilirsiniz."

Mekik, Edirne'de ciğerin yanı sıra Karaağaç acı biberi, Edirne beyaz peyniri ve tava yoğurdu gibi kente özgü marka lezzetler bulunduğunu sözlerine ekledi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ise tava ciğerinin saray mutfağının önde gelen lezzetlerinin başında geldiğini, doğranmasından pişirilmesine ve sunuma kadar geçen her sürecin kendisine özgü olduğunu dile getirdi.

Gurme Akif Budak da saray mutfağı lezzetlerinin dünya çapında tanıtılması için çalışmalar yapılacağını ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Metro ve metrobüste yine 'Sosyal mesafesiz' ulaşım
18 Kasım 2020 11:20		 'Önümüzdeki 2-3 ayda salgının daha da artacağını düşünüyoruz'
18 Kasım 2020 11:15
Van kedisini sahiplenmek için Çin'den Türkiye'ye geldi
18 Kasım 2020 11:10		 Kovid-19 salgını sigarayı bırakma motivasyonunu artırdı
18 Kasım 2020 11:09
Ateş Kara açıkladı: Daha sıkı tedbirler gelebilir!
18 Kasım 2020 11:06		 Sigara içerken üflenen hava, Kovid-19 bulaşı riskini geniş alana taşıyor
18 Kasım 2020 11:03
Sakarya, Bolu ve Düzce'de yoğun sis
18 Kasım 2020 10:50		 Ayda'nın ölen annesi, enkaz altında kızına, 'Baban bizi gelip kurtaracak' diye moral vermiş
18 Kasım 2020 10:47
Fitoterapi uzmanı doktor, aromatik bitkilerle hastaları tedavi ediyor
18 Kasım 2020 10:45		 Şanlıurfa'da kebap tüketimi kalbi vurdu, bir yılda 6 bin kişi anjiyo oldu
18 Kasım 2020 10:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - AYM'nin, şehirler arası gösteri yürüyüşünü yasaklanmasının iptalinin gerekçesi11:56 - CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eten Çakıcı'ya suç duyurusu11:51 - 'Yerli otomobilin yerlilik oranı 2026'da yüzde 68 seviyelerine çıkacak'11:45 - AYM, şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü yapılamayacağına dair kuralın iptal gerekçesini açıkladı11:42 - ÖSYM artık ne sayısal veri yayımlıyor ne de değerlendirme raporu11:21 - 'Kapalı Maraş'a peyzaj desteği Konya Büyükşehir Belediyesi'nden
11:20 - Metro ve metrobüste yine 'Sosyal mesafesiz' ulaşım11:15 - 'Önümüzdeki 2-3 ayda salgının daha da artacağını düşünüyoruz'11:12 - 'İnsan Hakları Örgütü, bir defa bile Betül Cici'yi sormadı'11:10 - Van kedisini sahiplenmek için Çin'den Türkiye'ye geldi11:09 - Kovid-19 salgını sigarayı bırakma motivasyonunu artırdı11:08 - Cezaevinden izinle çıkıp cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
11:06 - Gram altın 468 lira seviyelerinde11:06 - Ateş Kara açıkladı: Daha sıkı tedbirler gelebilir!11:03 - FETÖ'nün tayin işlerinden sorumlu Mehmet Erdoğan Tüzün11:03 - Sigara içerken üflenen hava, Kovid-19 bulaşı riskini geniş alana taşıyor11:01 - Kısa Çalışma Ödeneği işçi ve işverene can simidi oldu
10:59 - 'Pandemi ile mücadele için 14 günlük kısıtlama ilan edilmeli'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirlere ilişkin Genelge yayımlandı
Sağlık Bakanlığı bakan yardımcısı görevden alındı, yerine atama yapıldı
Üç ilde peş peşe korkutan depremler
THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
Pompeo'nun İstanbul ziyareti diplomatik bir skandal
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit
Vali'den 'sokağa çıkmanın tamamen kısıtlanacağı' uyarısı
İyi Parti'de yeni istifalar yolda
Sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası verilebilir mi? MEB'den önemli görüş yazısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Damga Vergisi 1
Denizler şeffaf olsaydı 4
Castenada 1
Belki salgın bizdik 1
krizi fırsata çevirmek 3
esnaf yalanları 3
23.11.2020 galatasaray vs kayserispor maçı 1
geçen ayın enleri 1
bitcoin 2
ümit özdağ'ın iyi parti'den ihraç edilmesi 1
SON İLANLAR
Diyarbakır Kayapınar SYDV Personel Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 62 sağlık personeli alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Yabeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam