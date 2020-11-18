Mansur Yavaş israfla mücadele kapsamında 4 lüks aracı satacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, israfla mücadele tedbirleri kapsamında, belediye bünyesindeki 4 lüks aracın satışı için ihaleye çıkacak.
|18 Kasım 2020 10:53
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm birimlere tasarruf uygulamalarının artırılması ve israfla mücadele edilmesi için genelge göndererek masrafı yüksek olan lüks araçların satılmasını istedi.
Bu kapsamda, BELKA Anonim Şirketi, yarın saat 14.30'da bir lüks arazi aracı ile 3 binek aracın satışı için kapalı zarf pazarlık yöntemiyle ihaleye çıkacak.
İhale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
Lüks araçların satışından 2 milyon 15 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor.
Araçların satılamaması durumunda ikinci ihale 26 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesi, 13 Şubat'ta da 3 lüks aracın satışından 2 milyon 101 bin lira gelir elde etmişti.
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