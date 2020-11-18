Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Adana'da yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
 18 Kasım 2020 10:55
+Aa- Yazdır
Yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı sahasındaki yüksek gerilim hattına montaj için tırmanan işçi Osman Avcı (25), bir anda akıma kapıldı.

Avcı, birlikte çalıştığı yakınları ve mesai arkadaşları tarafından halatla zemine indirildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Ölen işçinin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eten Çakıcı'ya suç duyurusu
18 Kasım 2020 11:56		 Cezaevinden izinle çıkıp cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
18 Kasım 2020 11:08
İstanbul İtfaiyesinde tartışmalı atamalar
18 Kasım 2020 10:25		 Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye verilen ceza tepkiye neden oldu
18 Kasım 2020 09:45
Bir oyun saldırısı daha: 15 yaşındaki çocuk kuzenini bıçakla ağır yaraladı
18 Kasım 2020 09:31		 Manipülatörler WhatsApp gruplarında şarkı yoluyla hisse şifreleri veriyorlar
18 Kasım 2020 08:47
Isparta'da gıda zehirlenmesi... 2 ölü var
18 Kasım 2020 08:44		 15 yaşındaki çocuk işçiyi dövenlere dava
18 Kasım 2020 08:28
'Çocuğu elinden alıp Suriyelilere vereceğim'
18 Kasım 2020 08:05		 Çekiç cinayeti sonrası veliler soruyor: Bilgisayar oyunları ne kadar tehlikeli?
18 Kasım 2020 08:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - AYM'nin, şehirler arası gösteri yürüyüşünü yasaklanmasının iptalinin gerekçesi11:56 - CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eten Çakıcı'ya suç duyurusu11:51 - 'Yerli otomobilin yerlilik oranı 2026'da yüzde 68 seviyelerine çıkacak'11:45 - AYM, şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü yapılamayacağına dair kuralın iptal gerekçesini açıkladı11:42 - ÖSYM artık ne sayısal veri yayımlıyor ne de değerlendirme raporu11:21 - 'Kapalı Maraş'a peyzaj desteği Konya Büyükşehir Belediyesi'nden
11:20 - Metro ve metrobüste yine 'Sosyal mesafesiz' ulaşım11:15 - 'Önümüzdeki 2-3 ayda salgının daha da artacağını düşünüyoruz'11:12 - 'İnsan Hakları Örgütü, bir defa bile Betül Cici'yi sormadı'11:10 - Van kedisini sahiplenmek için Çin'den Türkiye'ye geldi11:09 - Kovid-19 salgını sigarayı bırakma motivasyonunu artırdı11:08 - Cezaevinden izinle çıkıp cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
11:06 - Gram altın 468 lira seviyelerinde11:06 - Ateş Kara açıkladı: Daha sıkı tedbirler gelebilir!11:03 - FETÖ'nün tayin işlerinden sorumlu Mehmet Erdoğan Tüzün11:03 - Sigara içerken üflenen hava, Kovid-19 bulaşı riskini geniş alana taşıyor11:01 - Kısa Çalışma Ödeneği işçi ve işverene can simidi oldu
10:59 - 'Pandemi ile mücadele için 14 günlük kısıtlama ilan edilmeli'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirlere ilişkin Genelge yayımlandı
Sağlık Bakanlığı bakan yardımcısı görevden alındı, yerine atama yapıldı
Üç ilde peş peşe korkutan depremler
THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
Pompeo'nun İstanbul ziyareti diplomatik bir skandal
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit
Vali'den 'sokağa çıkmanın tamamen kısıtlanacağı' uyarısı
İyi Parti'de yeni istifalar yolda
Sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası verilebilir mi? MEB'den önemli görüş yazısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anlaşılmayacak olan konu 2
sadakatsiz 2
Ayşe Özgün 2
bir başkadır 4
haftasonu 20:01 ile 09:59 arası sokağa çıkmanın olması 6
Elysium 1
esnek çalışma 1
değişik 1
şaşı bak şaşır 2
krizi fırsata çevirmek 3
SON İLANLAR
Diyarbakır Kayapınar SYDV Personel Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 62 sağlık personeli alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Yabeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam