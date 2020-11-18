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Yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Adana'da yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
|18 Kasım 2020 10:55
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Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı sahasındaki yüksek gerilim hattına montaj için tırmanan işçi Osman Avcı (25), bir anda akıma kapıldı.
Avcı, birlikte çalıştığı yakınları ve mesai arkadaşları tarafından halatla zemine indirildi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcı ve polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.
Ölen işçinin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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