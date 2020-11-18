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Kısa Çalışma Ödeneği işçi ve işverene can simidi oldu

Kovid-19 salgını sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 480 bin 659 işletmede 3,5 milyonu aşkın çalışana toplam 20 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı- Cumhurbaşkanı kararıyla yıl sonuna kadar uzatılan uygulamayla kısa çalışma ödemesi yapılan işçilerin Genel Sağlık Sigortası primleri de karşılandı
 18 Kasım 2020 11:01
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Kısa Çalışma Ödeneği işçi ve işverene can simidi oldu

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 480 bin 659 işletmede 3,5 milyonu aşkın çalışana toplam 20 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı.

Tüm dünyada toplum sağlığını ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını, çalışma hayatını da sekteye uğrattı.

Salgının işletmeler ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için birçok ülke gibi Türkiye de önemli tedbirler aldı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ile işçi ve işverenler başta olmak üzere toplumun geniş kesimine ulaşıldı.

Yardım, ödeme ve destekleri içeren pakette, "Kısa Çalışma Ödeneği" ve "Nakdi Ücret Desteği" uygulamaları etkin şekilde kullanıldı.

- Daha fazla çalışanın yararlanması için koşullar esnetildi

Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı zorlayıcı sebep nedeniyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması üzerine "Kısa Çalışma Ödeneği" ile sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlandı.

Bu süreçte mümkün olduğunca fazla sayıda çalışanın "Kısa Çalışma Ödeneği"nden yararlanması için önemli bir değişiklik yapılarak 600 gün olan "prim ödeme gün sayısı" 450'ye, 120 gün olan "hizmet akdine tabi olma süresi" de 60 güne indirildi.

Bununla birlikte, istenen belge sayısı azaltıldı, prosedürler basitleştirildi, ödemeleri hızlandırmak adına da uygunluk tespit işlemi, ödemeden sonraya bırakıldı.

Kovid-19 salgını sebebiyle koşulları esnetilen "Kısa Çalışma Ödeneği" ile 480 bin 659 işletmede 3,5 milyonu aşkın çalışana toplam 20 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı.

Uygulama kapsamında kısa çalışma ödemesi yapılan işçilerin Genel Sağlık Sigortası primleri de karşılandı.

- Normale dönen 2,5 milyon çalışan "kısa çalışma"dan çıktı

Salgının etkisinin bazı sektörlerde devam etmesi üzerine işçi ve işveren kesiminin "Kısa Çalışma Ödeneği"nde süre uzatılması talebi karşılık buldu.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart'ta başlatılan uygulama, işçi ve işveren kesimlerinin de talebiyle faydalanıcıları için Cumhurbaşkanı kararıyla yıl sonuna kadar uzatıldı.

Haziran ayında "yeni normal"e geçilmesiyle beraber birçok işletme "kısa çalışma" kapsamından çıkmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye aldığı Normalleşme Desteği'nin de etkisiyle 1 Kasım itibarıyla 2,5 milyon çalışan için kısa çalışma uzatma talebinde bulunulmadı.

- Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor?

Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ına karşılık geliyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.
Anadolu Ajansı
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