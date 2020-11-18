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FETÖ'nün tayin işlerinden sorumlu Mehmet Erdoğan Tüzün

"Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyelerinden Mehmet Erdoğan Tüzün, örgütün sözde Isparta imamlığını yürüttü, Feza Gazetecilik AŞ ve Cihan Haber Ajansında görev aldı- Örgüte ait kapatılan Samanyolu Televizyonunda yönetim kurulu üyesi olan Tüzün, Tayin Heyeti üyeleri arasında yer aldı, örgüt içinde tayin ve atama işlerini yürüttü
 18 Kasım 2020 11:03
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- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de, güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyelerine" çevirdi.

FETÖ'nün "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyelerinden biri olan Mehmet Erdoğan Tüzün, örgütün Isparta imamlığını yürüttü, Feza Gazetecilik AŞ ve Cihan Haber Ajansında görev aldı.

Örgütün sözde tayin heyeti üyesi olduğu ve atama işlerini yürüttüğü belirtilen Tüzün, örgüte ait Kaynak Holdingin danışmanları arasında bulundu.

Cihan Haber Ajansı Genel Müdürlüğünü yapan Tüzün, Feza Gazetecilik AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği Kurucu asil üyesi oldu.

Örgüte ait Samanyolu Televizyonunda yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten Tüzün, 2013'ten itibaren örgütün kurduğu Fatih Üniversitesinde mütevelli heyeti üyesi olarak görev aldı.

- Tayin heyeti üyesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütünün darbe girişiminden bir gün önce açtığı "FETÖ Çatı Davası" olarak nitelenen davanın iddianamesinde ifadesine yer verilen Selim Çoraklı, Tüzün'ün adının örgüt içerisinde Tayin Heyeti üyesi olarak geçtiğini ve bu kişinin ana kadroda yer aldığını beyan etti.

Kemalettin Özdemir ise Mehmet Erdoğan Tüzün'ün Fatih Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olduğunu, Zaman Gazetesinde görev aldığını, imamlık gibi bir görevi olmadığını ancak kendisinin "abi" gibi değerlendirdiğini ve Başyüceler Kurulunda bulunduğunu söyledi.

Latif Erdoğan da Tüzün'ün Ispartalı olduğunu, Kaynak Holding'in danışmanı ve Cihan Haber Ajansının Genel Müdürü olduğunu bildirdi.

Çetin Acar, Tüzün'ün örgütün üst kurulunda yer aldığını beyan etti.

Nurettin Veren ise örgü içerisindeki her türlü tayin, terfi ve yönlendirmelerin Tayin Heyetinde değerlendirildiğini, bu heyetin 1990 yılı sonrası Nevzat Ayvacı, Mustafa Özcan, Mehmet Erdoğan Tüzün, Suat Yıldırım, Kudret Ünal, Ali Ünal, İbrahim Erkul, Salih Öz, Süleyman Uysal ve soyadını hatırlamadığı Uzun Numan olarak bildiği kişilerden oluştuğunu söyledi.

Tayin heyetinin ayda bir kez toplandığını bildiren Veren, burada istişareden daha çok Fetullah Gülen'in talimatlarının dikte edildiğini, kimsenin fikir beyan etme ve itiraz hakkının olmadığını belirtti. Veren'e göre Tayin Heyeti üyeleri Gülen'in dikta ettiği görevlendirmeleri muhataplarına iletiyor.

Kendisinin de yıllarca söz konusu toplantılara katıldığını aktaran Nurettin Veren, FETÖ'nin başlangıcından itibaren örgüt içinde bulunan isimlerden birinin de Mehmet Erdoğan Tüzün olduğunu bildirdi.

- Örgüt içi görüşme ve toplantılar

Mehmet Erdoğan Tüzün'ün Şerif Ali Tekalan, Mustafa Özcan, Suat Yıldırım, Muammer Türkyılmaz, Nevzat Ayvacı, Ali Çelik ve Kudret Ünal ile telefon irtibatı tespit edildi.

Tüzün'ün, firari örgüt üyeleri Abdullah Aymaz, Ahmet Can, Ahmet Kirmiç, Alaeddin Kaya, Ali Bayram, Ali Çelik, Barbaros Kocakurt, Bekir Baz, Ekrem Dumanlı, Faruk İlk, Halit Esendir, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Kudret Ünal, Mehmet Ali Büyükçelebi, Mustafa Muhammet Günay, Mustafa Özcan, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Naci Tosun, Nevzat Ayvacı, Osman Hilmi Özdil, Osman Karakuş, Recep Uzunallı, Reşit Haylamaz, Sadettin Başer, Selman Kuzu, Şerif Ali Tekalan ve Talip Büyük isimli FETÖ üyeleri ile sık sık bir araya geldikleri de belirlendi.

Firari durumundaki Tüzün'ün adı, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde Kırmızı kategoride başına 10 milyon lira ödül konulanlar arasında yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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