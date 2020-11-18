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Gram altın 468 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını 3.136 liradan satılıyor
 18 Kasım 2020 11:06
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Gram altın 468 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 468,1 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 466 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 468,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3.136 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.882 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanlarının dün katıldıkları etkinliklerde, ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çektiğini ancak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ise konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.
Anadolu Ajansı
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