Cezaevinden izinle çıkıp cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DOKTORANIN MESLEKLE İLGİLİ OLMASI ŞART MI? Hem genel yönetmelikte hem de kurumsal görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde doktora derecesine sahip memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın atanmasında doktoranın mesleğiyle ilgili olma şartı yer almamaktadır.