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'İnsan Hakları Örgütü, bir defa bile Betül Cici'yi sormadı'

Yazar Aytekin Yılmaz, İnsan Hakları Örgütünün PKK içinde örgüt içi infazlar konusunda duyarlı olmadığını belirtti.
 18 Kasım 2020 11:12
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'İnsan Hakları Örgütü, bir defa bile Betül Cici'yi sormadı'

Aytekin Yılmaz başta PKK olmak üzere sol terör örgütlerini yakından tanıyan bir isim. 9,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kaleme aldığı "Yoldaşını Öldürmek" isimli kitabında örgüt içi infazları, "Onlar Daha Çocuktu" adlı kitabında ise çocuk yaşta örgütlere kazandırılan çocukların yaşadıkları dramı kaleme aldı.

Aytekin Yılmaz, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Örgütünün PKK içinde örgüt içi infazlara kayıtsız kalmasına tepki gösterdi.

İşte Aytekin Yılmaz'ın paylaşımı

Memurlar.Net
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