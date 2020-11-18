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'Kapalı Maraş'a peyzaj desteği Konya Büyükşehir Belediyesi'nden

Konya Büyükşehir Belediyesi, KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Kapalı Maraş bölgesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yaptı
 18 Kasım 2020 11:21
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'Kapalı Maraş'a peyzaj desteği Konya Büyükşehir Belediyesi'nden

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesi için Türk hükümetinin seferber olmasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi, bölgenin yeniden inşasında sorumluluk üstlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesince, 8 Ekim'de bir kısmı halkın kullanımına açılan Maraş bölgesinde kamu alanlarında çevre düzenlemeleri yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bölgede incelemelerde bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

- Konya'dan Kapalı Maraş'a 600 bisiklet

Bölgenin yeniden inşasında üstlenecekleri sorumluluğu anlatan Altay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs gezisine katıldık, Türk dünyasının ve Konyalı vatandaşlarımızın selamlarını Kıbrıslılara ilettik. Tabii Kıbrıs'la Konya'nın bağı çok eskiye dayanıyor. Biz de bu bağı güçlendirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi'yle 'kardeş şehir' ilişkisi kurdu. Bu kapsamda Kapalı Maraş'ta kullanılmak üzere 600 bisikleti kendilerine gönderdik ve kurulumunu gerçekleştirdik. Aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediyesinin hediyesi olarak, bir temizlik aracı, bir çöp toplama aracı ve bir arazözü de Gazimağusa Belediyesinin envanterine katmış olduk." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresiyle, bölgenin yeniden inşası için çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Altay, "Asfaltların yapılması, çevre düzeninin hazırlanması ve sahildeki düzenlemeleri birlikte yürüttük. Bugüne kadar her zaman Kıbrıs'ın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Altay, Kapalı Maraş'ın önemli bir bölge olduğunun ve orada yaptıkları peyzaj çalışmalarını önemsediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iradesiyle, kapalı Maraş'taki kamuya ait alanlarda bir düzenleme gerçekleştirildi ve bugüne kadar kapalı olan, ziyarete açık olmayan alanlar, ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için hazır hale getirildi. Ziyaretçilerin kullanacağı güzergahtaki yolların asfaltlanması, korkuluklarla, binalarla arasındaki mesafenin, güvenliğin sağlanması, bitkisel peyzajların oluşturulması çalışmaları yaptık. Sahilde insanların rahatça denize girebileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği alanlar ve bu alanda küçük alışverişlerin yapılabileceği büfeler oluşturduk. Bugüne kadar bize verilen görev bu sürecin tamamlanması ve Gazimağusa Belediyesi'ne Kapalı Maraş'ta bu işlerin sürdürülebilmesi için ekipman desteği verilmesiydi. Elhamdülillah bu görevimizi Konyalılar adına başarıyla gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ersin Tatar bey de ziyaretlerinde, memnuniyetlerini ifade etti."

- "Gazimağusa Belediyesi'yle çalışmalara devam edeceğiz"

Bölgede çalışmaları sürdüreceklerini bildiren Altay, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Gazimağusa Belediyesiyle 'kardeş şehir' ilişkisi kurduğumuz için hem iletişime hem de çalışmalara devam edeceğiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 30 ülkeden 1170 belediyenin üye olduğu bir birlik. Bu birlik kapsamında bazı ülkelerde başkanlarımız var. Kıbrıs'ta da Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği başkanımız ile aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetiminde birlikte çalışıyoruz. Yani geçmişte edindiğimiz bilgi, birikim, tecrübe ve iletişimimiz, bundan sonra da hızlanarak devam edecek inşallah.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak bölgemizdeki soydaşlarımız ve dindaşlarımızla ilgili her türlü projeyi yürütmeye hazır olduğumuzu buradan ifade ediyorum."

Anadolu Ajansı
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