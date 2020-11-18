ÖSYM artık ne sayısal veri yayımlıyor ne de değerlendirme raporu
|18 Kasım 2020 11:42
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ÖSYM Başkanlığı bir kaç yıl öncesine kadar her sınav sonrasında, sayısal veri, büyük sınavlar için ise değerlendirme raporları yayınlıyordu.
Prof. Halis Aygün de, 6 Eylül 2018 tarihinde, ÖSYM Başkanlığına atandıktan sonra bir süre daha her sınavın sayısal verilerini yayınlamaya ve çok sayıda adayın katıldığı sınavlar için (KPSS, ALES, TUS vb.) de değerlendirme raporları yayınlamaya devam etti.
Ancak, ÖSYM Başkanlığı 2020 yılından bu yana hem sayısal verileri hem de değerlendirme raporlarını yayınlamamaktadır. 10 Kasım'da İç Denetçi Sınav Sonuçları açıklanmıştır, sınava kaç adayın girdiğini gösteren sayısal veriler yayınlanmamıştır. 18 Kasım'da Kaymakam Adaylığı sınav sonuçları açıklanmıştır yine kaç adayın girdiğini gösteren sayısal veriler yayınlanmamıştır.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının uzamasına ilave olarak, hem sayısal veriler hem de değerlendirme raporlarının yayınlanmaması, ÖSYM'nin kurumsal olarak geriye gittiğini göstermektedir.
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