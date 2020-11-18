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Kılıçdaroğlu'ndan, kendisini tehdit eden Çakıcı'ya suç duyurusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında tehdit ve hakaret içerikli yazılı açıklama yayınlayan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.
|18 Kasım 2020 11:59
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Avukat Celal Çelik Çakıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Organize suç örgütü liderliğinden yargılanan ve hüküm giyen Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içerikli bir mektup paylaşması üzerine Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıklama yaptı.
Avukat Çelik, Çakıcı hakkına suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Avukat Çelik, suç duyurusunu, " 'Mafya Bozuntusu' tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız!" ifadeleriyle duyurdu.Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit
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