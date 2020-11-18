Teslim olan 14 yaşında PKK'lının kaçırılmasına aracılık eden 5 şüpheli gözaltında
|18 Kasım 2020 12:00
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır'da 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubunun ifadesi doğrultusunda, kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olarak HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesine kavuşan örgüt mensubu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya katılım aşamasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada örgüt mensubunun ifadesi doğrultusunda bazı adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda teslim olan örgüt mensubunun kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle L.K, S.K, S.K, Ö.K. ve M.K. yakalandı.
Adreslerinde yapılan aramada 4 cep telefonu, 4 simkart, flash bellek, dizüstü bilgisayar, mikro SD kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Suikast ve bombalı eylem için gönderilen terörist tutuklandı
18 Kasım 2020 13:23
|Zindaşti'nin azmettirdiği öne sürülen şüpheliler tutuklandı
18 Kasım 2020 12:45
|FETÖ'nün tayin işlerinden sorumlu Mehmet Erdoğan Tüzün
18 Kasım 2020 11:03
|Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
18 Kasım 2020 09:54
|FETÖ'nün 'paralel' Ergenekon kasası
18 Kasım 2020 09:52
|Koronalı FETÖ şüphelisine gözaltı yok
18 Kasım 2020 09:48
|Metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı
18 Kasım 2020 09:40
|FETÖ'nün 48 mahrem imamı itirafçı oldu
18 Kasım 2020 09:30
|İstanbul'da eş zamanlı PKK operasyonu: 8 gözaltı
18 Kasım 2020 03:38
|FETÖ'nün esnaf sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis
17 Kasım 2020 17:09