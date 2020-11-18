Buca Cezaevi deprem sonrası boşaltıldı
İzmir'deki Buca Cezaevi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı
|18 Kasım 2020 12:15
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İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem felaketinin ardından bölgedeki incelemeler sürüyor.
Ekipler, bazı binaların depreme dayanıksız olduğunu tespit etti.
Bu kapsamda Buca Cezaevi'nin de tahliye edilmesine karar verildi.
Mahkumlar, başta Afyonkarahisar olmak üzere çeşitli cezaevlerine nakledildi.
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