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Buca Cezaevi deprem sonrası boşaltıldı

İzmir'deki Buca Cezaevi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı
 18 Kasım 2020 12:15
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Buca Cezaevi deprem sonrası boşaltıldı

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem felaketinin ardından bölgedeki incelemeler sürüyor.

Ekipler, bazı binaların depreme dayanıksız olduğunu tespit etti.

Bu kapsamda Buca Cezaevi'nin de tahliye edilmesine karar verildi.

Mahkumlar, başta Afyonkarahisar olmak üzere çeşitli cezaevlerine nakledildi.
NTV
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