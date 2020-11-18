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Bakanlıktan kışa hazırlık için hava kirliliğinin kontrolüne yönelik genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla, özellikle kış aylarında artan, sanayi tesisleri, ısınma ve motorlu kara taşıtları kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirler artırılacak- Denetimlerde, sanayi ve enerji üretim tesislerde kullanılan yakıt, sürekli emisyon ölçüm sistemleri ile hava kalitesi izleme verileri incelenecek- Isınma amaçlı katı yakıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bu alandaki denetimler sıklaştırılacak
 18 Kasım 2020 12:40
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Bakanlıktan kışa hazırlık için hava kirliliğinin kontrolüne yönelik genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla hazırlanan "Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik Uygulamalar"ı içeren genelge, ilgili kurumlara ve valiliklere gönderildi.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak için önlem alınmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik Uygulamalar"ı içeren genelge, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla ilgili kurumlara ve 81 il valiliğine gönderildi.

Genelgeye göre, hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla, özellikle kış aylarında yoğunlaşan ve sanayi tesisleri, ısınma ve motorlu kara taşıtları kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirler arttırılacak.

Denetimlerde, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nde yer alan "limit değerler"in sağlanması amacıyla, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince, sanayi ve enerji üretim tesislerinde kullanılan yakıt, sürekli emisyon ölçüm sistemleri ile hava kalitesi izleme verileri incelenecek.

- Katı yakıtların takibi kolaylaşacak

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, ısınma amaçlı katı yakıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bu alandaki denetimler arttırılacak.

Bu kapsamda yerli katı yakıtlar ve ithal katı yakıtlar için istenen "Uygunluk Belgesi", "Uygunluk İzin Belgesi", "Satış İzin Belgesi", "Dağıtıcı Kayıt Belgesi" ve "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi" artık Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı Katı Yakıt Modülü üzerinden dijital ortamda düzenlenecek.

Yerli katı yakıtlar için genelgenin yayım tarihinden, ithal katı yakıtlar için ise 1 Ocak 2021'den itibaren belgelerin HEY Portalı Katı Yakıt Modülü'ne kayıt edilmesiyle katı yakıta ilişkin uygunsuzluğun tespiti kolaylaşacak.

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ise trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için denetimler etkin şekilde yürütülecek.

Emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarında görevli denetleme görevlileri ile iş birliği sağlanarak egzoz gazı emisyonu konulu denetimler arttırılacak, denetimler Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) kullanılarak yapılacak.

Yönetmeliklere aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen gerçek/tüzel kişilere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler uygulanacak.

Anadolu Ajansı
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