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Üniversite ve liseye hazırlanan gençler endişeli!

8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun durumda olup YKS ve LYS sınavlarına girecek öğrenciler eğitime ara verilmesi nedeniyle endişeliler
 18 Kasım 2020 12:52
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Üniversite ve liseye hazırlanan gençler endişeli!

8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun durumda olup YKS-LYS sınavlarına girecek öğrenciler eğitime ara verilmesi nedeniyle endişeliler.

Uzaktan eğitimin çok verimli ol(a)mayacağını düşünen veliler yasaklardan bu çocukların muaf tutulması en azından daha kontrollü bir şekilde okula ya da kurslara devamlarının sağlanmasını bekliyorlar.

Tüm veliler bakanlıkça yapılacak açıklamaya kilitlenmiş durumdalar.

Memurlar.Net
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