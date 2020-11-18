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'Belediye personeli, ceset torbasını verip, 'siz indireceksiniz' dedi'

Kadıköy'de corona virüs hastası 87 yaşındaki bir kişi, evinde hayatını kaybetti. Evde diğer virüs hastaları olunca yakınları cenazeyi evden alamadı. Mezarlıklar müdürlüğü ekiplerinin, ceset torbası verdiği yaşlı adamın yakınlarından cenazeyi evden çıkarmaları istediği iddia edildi. Yakınları cenazeyi çıkarmayı kabul etmeyince yaşlı adamın cenazesi ancak 6 saat sonra özel kıyafetlerini giyen ekipler tarafından evden alındı.
 18 Kasım 2020 13:02
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'Belediye personeli, ceset torbasını verip, 'siz indireceksiniz' dedi'

İstanbul Kadıköy'de kaldığı evde corona virüsten hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi 6 saatin sonunda alınabildi.

Olay, Kadıköy'de meydana geldi. 87 yaşındaki Enver Ekşi, kısa süre önce corona virüse yakalandı. Ekşi, kendisi gibi hasta olan aile bireyleriyle birlikte evinde kalıyordu.

Durumu kötüye giden yaşlı adam dün sabah hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları ise yaşlı adamın evinin bulunduğu binanın önüne geldi. Haber verilmesi üzerine eve gelen doktor, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

İBB'ye bağlı Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nü arayan aile yakınları cenazelerinin evden alınmasını istedi. Bir süre görevliler adrese geldi. İddiaya göre yaşlı adamın yakınlarına ceset torbası verdi ve cenazeyi evden çıkarmalarını istedi.

Evde 3 corona virüs hastası olduğunu belirten aile yakınları, eve girerek cenazeyi alamayacaklarını söyledi.

"CESET TORBASI VERİLDİ, SİZ İNDİRECEKSİNİZ DİYE SÖYLENDİ"

Enver Ekşi'nin torunu Reyhan Turanlı, "Annemler bu apartmanda oturuyorlar. Hepsi Covid hastası, dedem bu sabah vefat etti. Cenazeyi biz dışarı çıkaramıyoruz. Belediyeyi aradık, cenaze nakil aracı geldi. Bize sadece ceset torbası verildi, 'siz indireceksiniz' diye söylendi ama biz bu riske giremiyoruz. Sosyal mesafe deniliyor, uzak durmamız gerektiği söyleniyor. 4 hastamız vardı, dedem vefat etti. Annem, anneannem ve kardeşim şu anda yukarıdalar. Çıkamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Acımız büyük. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Herkes kovidli, biz de kovid olabiliriz yukarı çıkarsak. Cenazemiz 6 saattir bekliyor" dedi.

CENAZE 6 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise herhangi bir gerginlik yaşanmaması için bina önünde önlem aldı. Aradan geçen 6 saatin ardından binaya gelen Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanı 3 kişi, özel kıyafetlerini giyerek binaya girdi. Ekşi'nin cenazesi buradan alınarak gasilhaneye götürüldü.
DHA
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