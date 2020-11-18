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Batman'da silahlı saldırı: 1 ölü
Batman'da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
|18 Kasım 2020 13:03
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İddiaya göre, merkez Belde Mahallesi'nde A.S. (25), aralarında husumet bulunan iki kişiyi takip etti.
Tenha bir sokakta iki kişiye ateş eden A.S, karşı tarafın da karşılık vermesi üzerine ağır yaralandı.
A.S, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
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