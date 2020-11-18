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Araştırma: Ağız çalkalama suyu tükürükteki virüsü 30 saniyede yok ediyor

Cardiff Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, ağız çalkalama suyu tükürükteki korona virüsünü 30 saniye içinde yok edebiliyor. Araştırmacılar, en az yüzde 0,07 setilpridinyum klorür içeren ağız çalkalama sularının laboratuvar ortamında virüse karşı etkili olduğunu tespit etti.
 18 Kasım 2020 13:12
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Araştırma: Ağız çalkalama suyu tükürükteki virüsü 30 saniyede yok ediyor

Galler'de yapılan bir araştırma, ağız çalkalama suyunun laboratuvar ortamında tükürükteki korona virüsünü 30 saniye içinde öldürebileceğine işaret ediyor. Cardiff Üniversitesi uzmanları, reçetesiz satılan bu ilaçların virüsün yok edilmesi yönünde "umutlandırıcı işaretler verdiğini" söyledi.

'HİJYEN RUTİNİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI HALİNE GELEBİLİR'

Bununla birlikte uzmanlar, araştırmanın ağız çalkalama suyunun tükürükteki virüsün öldürülmesine yardımcı olabileceğini ortaya koymasına rağmen, solunum yolu ya da ciğerlere ulaşmayacağı için bunların korona virüsü tedavisinde kullanılabileceğine dair bir bulgu olmadığını vurguladı. Periodontoloji uzmanı Dr. Nick Claydon, "Laboratuvarda alınan bu sonuçlar Cardiff Üniversitesi'nin klinik denemelerinde de tekrarlanırsa CPC (setilpridinyum klorür) bazlı ağız çalkalama suları, hem şimdi hem de gelecekte, el yıkama, sosyal mesafeye uyma ve yüz maskesi takmayla birlikte insanların rutinlerinin önemli bir parçası haline gelebilir" dedi.

EN AZ YÜZDE 0.07 SETİLPRİDİNYUM KLORÜR

En az yüzde 0,07 setilpridinyum klorür içeren ağız çalkalama sularının deney tüplerinde virüsü öldürebileceğini gösteren araştırma henüz bir bilim dergisinde yayımlanmadı. Ancak bu deneyler, CPC bazlı ağız çalkalama suyunun viral yükü azaltabileceğini ortaya koyan diğer araştırmaları destekliyor.

Çalışmayla ilgili raporun yazarı Dr. Richard Stanton, "Bu çalışma, diş eti hastalığına karşı tasarlanan ve her yerde bulunabilen kimi ağız çalkalama sularının SARS-CoV-2 (Covid-19'a yol açan virüs) korona virüsünü (ve diğer bağlantılı korona virüslerini) laboratuvar koşullarında ağız ve burun boşluğu işlevi gören deney tüplerinde etkisiz hale getirdiği yönündeki literatüre yeni bir katkı" dedi.

HASTALARDA DA DENENİYOR

Ağız çalkalama sularıyla ilgili Galler Üniversitesi Hastanesi'nde de bir çalışma yürütülüyor. Sonuçları gelecek yılın başlarında alınacak çalışmada ağız çalkalama sularının Covid-19 hastalarının tükürüklerindeki virüs seviyesini azaltıp azaltmayacağı inceleniyor.

Prof. David Thomas, ilk sonuçların "cesaretlendirici" olduğunu ancak bu denemelerde virüsün bulaşmasının nasıl engellenebileceğine dair bir bulgu ortaya çıkmayacağını belirtti. Thomas "Laboratuvar ortamında virüsü etkili bir şekilde yok eden ağız çalkalama sularının koronavirüs hastalarında da etkili olup olmadığını görmeyi amaçlıyoruz. Tek kullanımdan sonra ağız çalkalama suyunun etkisinin ne kadar süreceğini göreceğiz" diye konuştu. (BBC Türkçe)
Memurlar.Net
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