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Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Demirköy ilçesinde bir köy karantinaya alındı.
 18 Kasım 2020 13:19
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Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Demirköy ilçesinde bir köy karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Balaban köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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