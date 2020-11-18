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Suikast ve bombalı eylem için gönderilen terörist tutuklandı

Terörist M.A'nın, 5 yıldır faaliyet yürüttüğü terör örgütünde sözde özel kuvvet mensubu olduğu ve Türkiye'ye suikast, bombalı saldırı gibi eylemler için gönderildiği belirlendi.
 18 Kasım 2020 13:23
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Suikast ve bombalı eylem için gönderilen terörist tutuklandı

Türkiye'ye suikast ve bomba eylem gerçekleştirmek amacıyla gönderildiği tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel kuvvet mensubu terörist, Malatya'da yakalanarak tutuklandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu M.A'nın, başkası adına kimlik kullanarak Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Şüpheli M.A. ile terör örgütüne iş birlikçi kazandırma faaliyetlerinde bulunan 3 zanlı, 5 Kasım'da Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

M.A'nın üst aramasında eylem amaçlı patlayıcı madde hazırlama tarifinin yazılı olduğu doküman ile bir miktar Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

- Çok sayıda terörist ile örgütün eylem ve taktiklerini deşifre etti

M.A'nın 5 yıldır faaliyet yürüttüğü terör örgütünde sözde özel kuvvet mensubu olduğu ve Türkiye'ye suikast, bombalı saldırı gibi eylemler için gönderildiği belirlendi.

Ayrıca teröristin, keskin nişancı tüfeği kullanma, el yapımı patlayıcı hazırlama, suikast ve sabotaj yapma ile son dönemde örgütün Türkiye geçiş için kullandığı paramotor eğitimleri aldığı anlaşıldı.

Kendisine gösterilen çok sayıda örgüt mensubunu teşhis eden terörist M.A, ifadeleriyle örgütün son dönemdeki eylem ve taktiklerinin deşifresini sağladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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