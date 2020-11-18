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Muhittin Böcek 10 gün içinde taburcu olabilir

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Başkan Böcek'in tedavisi devam ediyor. Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor ve fizik tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanımızın durumu yavaş yavaş daha da iyiye gidiyor. Ancak taburcu olmasıyla ilgili net bir süre söz konusu değil, bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.
 18 Kasım 2020 13:37
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Muhittin Böcek 10 gün içinde taburcu olabilir

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Başkan Böcek'in tedavisi devam ediyor. Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor ve fizik tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanımızın durumu yavaş yavaş daha da iyiye gidiyor. Ancak taburcu olmasıyla ilgili net bir süre söz konusu değil, bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Konsoloslar Platformu tarafından düzenlenen geleneksel yemek toplantısına katıldı. Sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen toplantıda Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya'nın yararına olacak projelerini konsoloslarla paylaştı.

Antalya'nın tarım, kültür, tarih, turizm gibi birçok alanda geliştiğini ve her geçen yıl daha da büyük bir şehir haline geldiğini söyleyen Rektör Özkan, projeleri arasında yer alan sağlık turizmine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Sağlık turizminin göz ardı edilen kıymetli bir alan olduğunu belirten Rektör Özkan, "Sağlık turizmi şu an yeterli düzeyde yapılmıyor, daha profesyonelce yaklaşılması gerekiyor. Devletin de işin içine girdiği, mevzuatın oluşturulduğu şekilde yapılırsa sağlık turizminden çok daha fazla insan gelir elde edebilir" dedi.

"Antalya sağlık turizminde marka olacak"

Antalya'nın sağlık turizminde marka olabilecek potansiyele sahip olduğu ifade eden Rektör Özkan, "Gerek nitelikli insan kaynağı, gerek alt yapı, gerekse birçok ülkeye direk uçuşun olduğu lokasyon olması sebebiyle Antalya sağlık turizmi için çok uygun bir şehir. Mevzuatlarla sağlık turizminin önü açılırsa Antalya dünyada sağlık turizmi açısından marka şehir olur" şeklinde konuştu.

Sağlık turizmi için gerçekleştirilmesi gereken mevzuat konusunda Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve YÖK ile birlikte konuşulması gerektiğini söyleyen Rektör Özkan, "Biz aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuştuk. Yakın zamanda Bakanlarımızla birlikte ortak bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile de üniversitemizi ziyaretinde sağlık turizmi konusundaki projelerimi paylaştım. Sayın Bakanımız da Antalya'da sağlık turizminin geliştirilmesini çok önemsiyor. Fahri konsoloslarımızın da bu konuda desteği bizler için önemli. Devlet ve sivil toplum kuruluşları el ele birlikte çalışırlarsa daha hızlı yol alınacağını düşünüyorum." dedi.

"İki başkanımızın sağlık durumu da iyiye gidiyor"

Konsoloslar Rektör Özkan'a Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavileri süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile ilgili de soru yöneltti. Rektör Özkan, "Başkan Böcek'in tedavisi devam ediyor. Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor ve fizik tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanımızın durumu yavaş yavaş daha da iyiye gidiyor. Ancak taburcu olmasıyla ilgili net bir süre söz konusu değil, bir hafta ya da on gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Burdur Belediye Başkanının sağlık durumunun da iyiye gittiğini söyleyen Rektör Özkan, "Başkan Ercengiz'in tedavisine serviste devam ediyoruz. Genel durumu iyi, oksijen ihtiyacı yok, tedavi ve takipleri devam ediyor. Her iki Başkanımızın ve hastalarımızın sağlığına kavuşması için bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar, onlara da bir kere daha teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı salgına karşı daha da duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda konsoloslar, üniversite ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Toplantıya Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy, Antalya Konsoloslar Platformu Koordinatörü, İsveç Fahri Konsolosu Nil Sağır ve çeşitli ülkelerin muvazzaf ve fahri konsolosları katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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