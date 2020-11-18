Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fazla yolcuyla polise yakalandı, 'bedava taşıyoruz' dedi

Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sivil polis memuru, yolcu gibi bindiği özel halk otobüsünde fazla yolcu taşındığını tespit etti. Ekiplerce durdurulunca, "Yolcuları bedava taşıyoruz" diyerek kendisini savunan otobüs sürücüsüne, para cezası uygulandı.
 18 Kasım 2020 13:46
+Aa- Yazdır
Fazla yolcuyla polise yakalandı, 'bedava taşıyoruz' dedi

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce virüsün bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan kararla, kentteki özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde koronavirüs denetimleri sürdürülürken, toplu taşıma araçlarında denetimler için sivil trafik polis ekipleri görevlendirildi. Sivil polisler, bindikleri halk otobüslerinde yolculuk yapıp, sosyal mesafe, yolcu kapasitesi ve maske denetimlerinde bulunuyor, ihlaller karşısında da durumu diğer ekiplere bildiriyor.

FAZLA YOLCUYLA SİVİL POLİSE YAKALANDI

Uygulama kapsamında 1 sivil polis memuru, bindiği özel halk otobüsü sürücüsünün fazla yolcu aldığını tespit edip, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Harekete geçene ekipler, halk otobüsünü durdurarak, fazla yolcuları indirdi. Fazla yolcular indirildikten sonra evrakları alınan halk otobüsü sürücüsü O.B.'ye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü trafik polislerine "Otobüsteki yolcuların çoğu bedava binen yolcular. Yolcuları bedava taşıyoruz" diyerek kendisini savundu.

Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra yoluna devam etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı
18 Kasım 2020 13:19		 Bakanlıktan kışa hazırlık için hava kirliliğinin kontrolüne yönelik genelge
18 Kasım 2020 12:40
Buca Cezaevi deprem sonrası boşaltıldı
18 Kasım 2020 12:15		 ÖSYM artık ne sayısal veri yayımlıyor ne de değerlendirme raporu
18 Kasım 2020 11:42
'Kapalı Maraş'a peyzaj desteği Konya Büyükşehir Belediyesi'nden
18 Kasım 2020 11:21		 Mansur Yavaş israfla mücadele kapsamında 4 lüks aracı satacak
18 Kasım 2020 10:53
Seyahat yasağının detayları belli oldu
18 Kasım 2020 10:40		 Vali'den 'sokağa çıkmanın tamamen kısıtlanacağı' uyarısı
18 Kasım 2020 10:06
Sağlık Bakanlığı bakan yardımcısı görevden alındı, yerine atama yapıldı
18 Kasım 2020 08:09		 Virüs temaslısı otobüs şoförü, direksiyon başında yakalandı
18 Kasım 2020 07:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:05 - 'Pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi'14:59 - Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor14:56 - Bu aşıda koruma yüzde 95'in üzerine çıktı... Acil onay bekliyor14:55 - 50 kez gözaltına alınan hırsız, 51'inci kez yakalandı14:53 - Bilim Kurulu üyesinden 'aşı' uyarısı: Virüs sıfırlanmadıkça risk devam eder14:48 - Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan doğru maske kullanımına ilişkin açıklama
14:37 - Ayda'nın annesinin enkaz altındaki sözleri... Baban bizi kurtaracak14:36 - Ali Koç, Los Angeles'ta 14.5 milyon dolara ev aldı14:33 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı14:28 - Koronalı sürücü trafik kontrolüne takıldı, ambulansla yurda yerleştirildi14:20 - Nüfus 2 milyona dayandı, başkanlar 'klipli' ikamet çağrısı yaptı14:14 - Altının yönünü, MB'nin faiz kararı belirleyecek
14:09 - Bu korona aşısı buzdolabında 3 yıl saklanabilecek14:04 - Görevden uzaklaştırılan öğretmenin ek ders ücretine dair Ankara BİM kararı13:59 - Ümit Özdağ'ın tanık beyanı Enver Altaylı'nın dava dosyasına girdi13:53 - Meteoroloji uyardı! Bu illerde sağanak ve kar bekleniyor13:50 - Pegasus'tan sokağa çıkma kısıtlamasına dair açıklama
13:46 - Fazla yolcuyla polise yakalandı, 'bedava taşıyoruz' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirlere ilişkin Genelge yayımlandı
Sağlık Bakanlığı bakan yardımcısı görevden alındı, yerine atama yapıldı
Anadolu Üniversitesi'nden dönem sonu sınavlar için açıklama
Üç ilde peş peşe korkutan depremler
THY'den sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama
THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
Vali'den 'sokağa çıkmanın tamamen kısıtlanacağı' uyarısı
Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit
Meteoroloji uyardı! Bu illerde sağanak ve kar bekleniyor
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
16.11.2020 bilim kurulu toplantısı 1
Centilmenlik anlaşması 3
anlaşılmayacak olan konu 2
the boss 2
factoring 1
Belki salgın bizdik 1
hayırlı cumalar 1
unutulacak dünler 1
sözü sözümdür,kendisini üzmekten sakının 1
ERGONOMİK 1
SON İLANLAR
Diyarbakır Kayapınar SYDV Personel Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 62 sağlık personeli alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Yabeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam