Meteoroloji uyardı! Bu illerde sağanak ve kar bekleniyor
|18 Kasım 2020 13:53
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Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak, Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Yağışların Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında "kuvvetli" olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay'ın iç kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.
Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.
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