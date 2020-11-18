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Koronalı sürücü trafik kontrolüne takıldı, ambulansla yurda yerleştirildi

Bursa'da korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen trafikte aracıyla seyir eden kişi, trafik ekiplerinin yol uygulamasına takıldı. 2 gün önce verdiği test sonucunun çıkmadığını, yarım saatliğine dışarıya çıktığını savunan korona virüslü hasta, trafik ekiplerinin çağırdığı 112 ambulansıyla mecburi karantina için yurda yerleştirildi.
 18 Kasım 2020 14:28
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Koronalı sürücü trafik kontrolüne takıldı, ambulansla yurda yerleştirildi

Bursa'da korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen trafikte aracıyla seyir eden kişi, trafik ekiplerinin yol uygulamasına takıldı. 2 gün önce verdiği test sonucunun çıkmadığını, yarım saatliğine dışarıya çıktığını savunan korona virüslü hasta, trafik ekiplerinin çağırdığı 112 ambulansıyla mecburi karantina için yurda yerleştirildi. Karantinayı ihlal eden korona virüslü hastaya 3 bin 200 lira ceza kesildi. Yetkililer test sonuçlarının da aynı gün içinde çıktığını açıkladılar.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Bütün motorize ekipler her köşe başında denetim yapıyor. Bursa Büyükşehir Stadyumu yakınındaki Hayran Cadde üzerinde kontrol yapan trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın polnet sisteminde gözlem altında bulunması yönünde uyarı çıkan Eren D. isimli sürücü için olay yerine polis merkezi ekibi ve ambulans çağırdı.

2 gün önce test örneği verdiğini ve sonucu bilmediğini öne süren 36 yaşındaki sürücü yarım saatliğine dışarıya çıktığını ifade etse de polisleri ikna edemedi. Olay yerine çağrılan 112 ambulansı Eren D.'nin ateşini 37,4 olarak ölçüp Sağlık Bakanlığı sisteminden kimlik numarasına göre test sonucunu sorguladı. Yapılan incelemede sürücünün korona virüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerekirken dışarıya çıktığı belirlendi.

112 ekibi Eren D. isimli kişiyi mecburi karantinaya alınmak üzere Görükle'deki kredi yurtlar kurumuna götürdü.

Çekirge Polis Merkezi'nden gelen ekipler de karantinayı ihlal eden koronalı hastaya 3 bin 200 lira para cezası kestiler. Karantinayı ihlal eden sürücünün 14 gün boyunca yurtta kalacağı ve yurtta kaldığı her gün için de devlete 70 TL ödeme yapacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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