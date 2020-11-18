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Ali Koç, Los Angeles'ta 14.5 milyon dolara ev aldı

Ünlü iş insanı Ali Koç'un Los Angeles'ta süper lüks bir malikane satın aldığı ortaya çıktı...
 18 Kasım 2020 14:36
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Ali Koç, Los Angeles'ta 14.5 milyon dolara ev aldı

ABD'nin önde gelen magazin ve sinema dergilerinden Variety, Ali Koç'un Los Angeles şehir manzarasına ve Pasifik Okyanusu manzarasına sahip ve son teknolojik sistemlerle donatılmış malikaneye yaklaşık 5 milyon dolar indirim yaptırarak 14.5 milyon dolara satın aldığını yazdı.

Ünlü iş insanı ve son dönemde Fenerbahçe'nin başkanı olarak görev alan Ali Koç'un Los Angeles'ta çok lüks bir malikane satın aldığı ortaya çıktı. Los Angeles'ın ünlü Bird Caddesi'nde yer alan ve Hollywood'un popüler bölgelerinden Sunset Strip'i tepeden gören bu lüks malikane için Koç'un pazarlık yaptığını yazan Variety, 19 milyon dolarlık fiyattan yaklaşık 5 milyon dolarlık indirim yapıldığını aktardı.

Variety'nin iddiasına göre Ali Koç, lüks malikane için 14.5 milyon dolar ödedi. ABD basını Koç'un bu malikane için ödemeyi nakit olarak yaptığını yazdı. Lüks malikanenin Los Angeles manzarasının yanı sıra Pasifik Okyanusu ve Catalina Adası manzarasının da olduğu aktarıldı.

Lüks malikanede birçok lüks teknolojik sistemin ve otomasyon mekanizmasının olduğu belirtilirken, evin yapıldığı arazinin ise ABD'nin meşhur girişimcilerinden birine ait olduğu belirtildi.

Birçok işletmenin sahibi olan ve 2019 yılında yaşamını yitiren girişimci Harry Morton'ın arazisi üzerinde yapıldığı belirtildi. 1981 yılında dünyaya gelen Morton, Pink Taco lokantalar zincirini kurduktan sonra The Viper Room isimli bir işletme ile zengin olmuş fakat 2019 yılında yaşamını yitirmişti.

Evin içerisinde bir spor salonu ve bir sinema salonu bulunduğu açıklanırken, avluda da bir bahçenin olduğu kaydedildi.

Variety, "İş insanı Ali Yıldırım Koç ve eşi Nevbahar gayrimenkulün fiyatını gördü ve 14.5 milyon dolara satın aldı. İndirimli fiyatın tamamını nakit olarak ödediler. Bu, çiftin kolayca yapabileceği bir şeydi. Forbes, Koç'un net varlığının 1 milyar olduğunu yazarken akrabalarıyla birlikte kolektif varlıklarının 8 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Bu da onları Türkiye'nin en varlıklı ailesi haline getiriyor" yorumunu yaptı.

Çok katlı binada 836 metrekarelik bir yaşam alanı bulunduğu kaydedilirken yer altı garajında da en az 6 araçlık bir alan bulunduğu belirtiliyor. Cadde tarafında özel kilitli ve kameralarla izlenen bir giriş kapısı olduğu belirtilirken ön kapıdan önce bir yapay şelale tasarlandığı aktarılıyor.

Salonda bir şömine bulunduğu belirtilirken evin içerisinde ayrı bir bar yer alıyor. Bar içerisinde iki adet mini buzdolabı, şarap rafı ve bulaşık makinesi bulunuyor. Mutfağın bazı noktalarında da özel bir tasarımcı tarafından geliştirilen paslanmaz çelik kullanıldığı belirtilirken zeminden-tavana kayan cam kapılar sayesinde manzaranın evin her yerinden görüldüğü vurgulanıyor.

Eve gelen ziyaretçiler için de 4 adet misafir yatak odası bulunurken bunların her birinde banyo olduğu da aktarıldı. Yatak odalarından birinin master süitten biraz daha küçük olduğu ve şehir manzaralı bir balkonu olduğu belirtiliyor.

Evin dışında havuz alanı olduğu aktarılırken havuzun boyutları ile ilgili bir bilgi verilmedi. Fakat havuzun etrafında dinlenme ve spa alanlarının da bulunduğu belirtiliyor.
Sözcü
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