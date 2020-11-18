Bu aşıda koruma yüzde 95'in üzerine çıktı... Acil onay bekliyor
Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi.
|18 Kasım 2020 14:56
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