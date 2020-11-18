Muhtarının 'gelmeyin' dediği köy, 4'üncü kez karantina
|18 Kasım 2020 15:22
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde, 1 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köye 4'üncü kez 14 gün süreyle kısıtlama getirildi. Köy Muhtarı Hakkı Yilber, geçen kısıtlama sonrası sosyal medya hesabından 'gelmeyin' çağrısı yaptı.
Keşan'a 17 kilometre uzaklıktaki 947 nüfuslu Türkmen köyünde, bir kişide Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köye 4'üncü kez kısıtlama uygulanıyor. Köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler 14 gün süreyle kapatıldı.
'MİSAFİR KABUL ETMİYORUZ'
Köy Muhtarı Hakkı Yilber, geçen kısıtlama kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köy dışından yaşayan hemşehrilerine 'gelmeyin' çağrısında bulunmuştu. Muhtar Yilber, "Kıymetli hemşehrilerimiz, köyümüz artan salgın ve yaşlı nüfus nedeniyle yüksek risk grubundadır. Bu nedenle köyümüz sınırları dışında yaşayan hemşehrilerimizin zaruri olmadıkça köyümüze gelmemesi, eş, dost, akraba ve misafirlik ziyareti yapmamaları, ikamet ettikleri kendi il ve ilçelerinde evlerinde kalmaları kendi sağlıkları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu zor dönemde sizleri de düşünerek köyümüze misafir kabul etmiyoruz. Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ev ziyaretleri yapmamaları ayrıca diğer il ve ilçelere de gitmemeleri toplum sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Lütfen tedbirli olalım. Kendimizi ve yakınlarımızı koruyalım" ifadelerini kullanmıştı.
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