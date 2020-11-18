Bilim Kurulu üyesi yanıtladı! Yeni tedbirler yeterli mi?
|18 Kasım 2020 15:59
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Sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim, spor müsabakaları, restoranlar, AVM ve marketlerle ilgili alınan 7 yeni tedbir salgının hızını düşürür mü? Yeni tedbirler yeterli mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü alınan yeni tedbirleri değerlendirdi.
BU BİR ALARM
Özlü, "Umarım yeterli olur. Yeterli olmazsa daha sert daha radikal daha canımızı yakacak tedbirlere ihtiyaç olacak demektir. Umarım oraya evrilmeyiz. Aslında bu alınan tedbirler yurttaşlarımızın olayın vehametini idrak etmeleri için aynı zamanda bir uyarı bir alarm gibi düşünmek lazım." ifadelerini kullandı.
"KENDİ EVLERİMİZDE DE BİR ARAYA GELMEK RİSKLİ"
Akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı olması gece oturmaları gece bir araya gelmeler restoranlarda eğlence yerlerinde onu engellemek için alınan tedbir. O eski günler yok onu düşünmek lazım. Bir başkasının evinde kaldığınızda hem kendinizi riske atıyorsunuz hem de o kişiyi riske atıyorsunuz.
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