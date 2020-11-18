Cezaevinden izinli çıktı, çay ocağında cinayet işledi
|18 Kasım 2020 16:21
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Fatih'te çay ocağında oturduğu esnada vurularak öldürülen Tarık Güldür'ün katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin cezaevinden izinli çıkıp cinayet işlediği ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz pazar günü Fatih Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir çay ocağında oturan Tarık Güldür (43), içeri giren bir kişi tarafından vurularak yaralandı. Güldür hastaneye kaldırılırken, zanlı da olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken Tarık Güldür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işlemiş
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının ardından zanlının cinayeti işlemeden önce içeri girip "Tarık" diye bağırdığı ortaya çıktı. Çalışmalar sonucu kimliği belirlenen zanlının cezaevinden izinli çıkan Mahmut G. (60) olduğu öğrenildi. Polis, Mahmut G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlı tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mahmut G., silahıyla birlikte Eyüpsultan'da yakalandı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahmut G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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