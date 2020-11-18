Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOGG'un üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

TOGG: Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin
 18 Kasım 2020 16:32
+Aa- Yazdır
TOGG'un üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin. #YeniLigGemlik" ifadelerine yer verildi.

Çalışmalara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"Toplam 7 bin 630 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 245 bin metreküp kazı yapıldı. Olimpik ölçülerde 11 havuzu dolduracak kadar, 27 bin 500 metreküp dolgu yapıldı. Uç uca birleştirildiğinde 318 kilometreye ulaşarak İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar uzayacak 17 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Yerli otomobilin yerlilik oranı 2026'da yüzde 68 seviyelerine çıkacak'
18 Kasım 2020 11:51		 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
17 Kasım 2020 09:08
Araç sahipleri dikkat! Cebinizden 15 bin TL çıkmasın
16 Kasım 2020 23:43		 İkinci el araç satışlarında bazı ekspertizler can yakıyor
16 Kasım 2020 21:32
Otomotivde üretim bir milyonu kırdı
16 Kasım 2020 07:25		 Vatandaş ikinci el araç kiralamaya yöneldi
13 Kasım 2020 14:52
İkinci el online oto pazarında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
12 Kasım 2020 09:12		 İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da artıyor
11 Kasım 2020 11:12
Türkiye'nin 'otomotiv şampiyonu' illeri belli oldu
10 Kasım 2020 20:47		 İkinci el araçta fiyatları düşürmek için 'ithalat' önlemi
10 Kasım 2020 08:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:11 - Belediye başkanı görüntüye isyan etti, çöpleri toplatmadı18:02 - Disipline sevk edilen belediye başkanı, CHP'den istifa etti17:59 - Çeyrek altın 756 TL'ye geriledi17:56 - Bu ilde kamu çalışanlarına ilave korona tedbirleri getirildi17:51 - Belediye Başkanının şoförü koronavirüse yenik düştü17:50 - Sigara, koronavirüsün yayılmasına yardımcı oluyor
17:47 - Araştırma: 15 ülkede vakalar bildirilenden daha fazla17:41 - İnternette satışı başlamıştı, Sağlık Bakanlığı el koydu!17:33 - Türkiye genelinde radar denetimde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildi17:23 - İstanbul'da koronavirüste en riskli 40 mahalle17:18 - Başkentte polis memurunu şehit eden sanığa istenen ceza belli oldu17:14 - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
17:10 - Dolar günü düşüşle kapattı17:08 - İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı17:03 - Filyasyon ekibine taziyeye gelenler saldırmış16:56 - Ayrıntıyı fark edenler hem şaşırıyor hem de gülümsüyor16:49 - MSB: 8 terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi
16:48 - Kahreden olay! Küçük çocuk taksinin altında kaldı, ağabeyi baygınlık geçirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirlere ilişkin Genelge yayımlandı
Anadolu Üniversitesi'nden dönem sonu sınavlar için açıklama
Sağlık Bakanlığı bakan yardımcısı görevden alındı, yerine atama yapıldı
Meteoroloji uyardı! Bu illerde sağanak ve kar bekleniyor
THY'den sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama
Üç ilde peş peşe korkutan depremler
THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
Vali'den 'sokağa çıkmanın tamamen kısıtlanacağı' uyarısı
Ayda'nın annesinin enkaz altındaki sözleri... Baban bizi kurtaracak
Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazar atışmaları 3
haftasonu 20:01 ile 09:59 arası sokağa çıkmanın olması 6
alaattin çakıcı'nın kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi 5
şükretmek 2
katılım bankası 1
arz 1
yaşar okuyan'ın eşinin izmir'de yazılım müdürü olması 3
hiçbir şey olmamış gibi davrananlar 3
şaşı bak şaşır 2
türkiye gp podyumunda şekerli gazoz kullanılması 1
SON İLANLAR
Diyarbakır Kayapınar SYDV Personel Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 62 sağlık personeli alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Yabeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam