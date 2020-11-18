İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
|18 Kasım 2020 17:08
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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen herkese teşekkür ederim."
Öte yandan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından korona virüsüne yakalandığı duyuran Başkan Tekin, "Test sonucumun bugün itibarıyla pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup bu süreçte Pazaryeri ilçem için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Her zaman olduğu gibi çekinmeden Arayabilirsiniz. Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda özen gösterelim. Sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Çevreme zararım olmaması adına 10 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Benimle birlikte pozitif olan anacığıma dualarınızı bekler saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.
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