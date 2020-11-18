Diyanet, ilçe müftülüğü sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı ilçe müftülüğü sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
|18 Kasım 2020 16:45
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı ilçe müftülüğü sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.
2020 Yılı İlçe Müftülüğü (Sözlü) Sonuç Duyurusu
2020 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı'na (sözlü) katılan adaylar, sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları ile Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.
Atanmaya hak kazanan adayların tercih işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından daha sonra ilan edilecektir.
İlgililere duyurulur.
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