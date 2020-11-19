Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
|19 Kasım 2020 00:03
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Bilindiği üzere, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile birlikte resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılması asli unsur haline getirilmiş ve buna yönelik birçok düzenleme yapılmıştır.
Diğer taraftan, mezkür Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca idarelerce kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde uyumlu hale getirilmesi hüküm altına alınmıştır.
Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan aşağıdaki dokümanla idarelerin 01 Ocak 2021 tarihine kadar hangi düzenlemeleri yapmaları gerektiğine dair bir bilgilendirme yapılmıştır.
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