1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı, yenilenen Resmi Yazışma Yönetmeliğine göre idarelerin geçiş sürecinde yapması gereken işlemlere dair bilgilendirme yaptı.
 19 Kasım 2020 00:03
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!

Bilindiği üzere, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile birlikte resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılması asli unsur haline getirilmiş ve buna yönelik birçok düzenleme yapılmıştır.

Diğer taraftan, mezkür Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca idarelerce kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde uyumlu hale getirilmesi hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan aşağıdaki dokümanla idarelerin 01 Ocak 2021 tarihine kadar hangi düzenlemeleri yapmaları gerektiğine dair bir bilgilendirme yapılmıştır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor
18 Kasım 2020 23:06		 Derste maskesini burun altına indiren öğretmene ceza
18 Kasım 2020 21:29
Yeni yapılan Kars-Erzurum kara yolunun bir kısmı açıldı
18 Kasım 2020 20:35		 Turizm merkezlerinde kaçak yapıya geçit verilmiyor
18 Kasım 2020 20:31
Bu ilde kamu çalışanlarına ilave korona tedbirleri getirildi
18 Kasım 2020 17:56		 İnternette satışı başlamıştı, Sağlık Bakanlığı el koydu!
18 Kasım 2020 17:41
Türkiye genelinde radar denetimde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildi
18 Kasım 2020 17:33		 Diyanet, ilçe müftülüğü sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
18 Kasım 2020 16:45
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
18 Kasım 2020 16:10		 Fazla yolcuyla polise yakalandı, 'bedava taşıyoruz' dedi
18 Kasım 2020 13:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - 500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün00:03 - Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!00:00 - 19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - New York'ta okullar yeniden kapatılıyor23:48 - Uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu23:45 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarparak kaçtı
23:44 - Kış aylarında da yeterli su tüketilmeli23:26 - Şehit iki askerimizin kimlikleri açıklandı23:16 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı23:06 - Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor23:04 - Ali Yalçın: Yükseköğretim kapasitesi artırılmalıdır23:02 - Perşembe Yaylası'nın cazibesi balon turizmiyle artırılacak
23:01 - Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı22:59 - Mobil temizlik timi eğitim yuvaları için köy köy dolaşıyor22:57 - Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor22:55 - AB'den 8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği22:51 - MSB: 1'i yarbay iki askerimiz şehit oldu
22:39 - Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün
19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şikayetvar.com 2
doğum parası 3
Eşofmanlı Şevket Hoca 1
faiz 4
17 kasım covid-19 tedbirleri 4
Random gülüş 1
kıyıdan gel 1
dünya ticaret örgütü 1
elimizde bir koz var yakalanmamak 8
21.11.2020 beşiktaş vs başakşehir maçı 1
SON İLANLAR
Diyarbakır Kayapınar SYDV Personel Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 62 sağlık personeli alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Yabeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam