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Kahreden olay! Küçük çocuk taksinin altında kaldı, ağabeyi baygınlık geçirdi

Esenyurt'ta 4 yaşındaki Abdullah Karataş sokakta oynarken, taksinin altında kaldı. Küçük çocuk ağır yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.
 18 Kasım 2020 16:48
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İstanbul Esenyurt'taki kaza, bugün öğle saatlerinde Örnek Mahallesi 1552'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan taksi, evlerinin önünde oynayan Abdullah Karataş'a çarparak altına aldı.

AĞIR YARALANDI

Küçük çocuk ağır yaralandı. Kardeşinin yaralandığını gören 10 yaşındaki ağabeyi korku dolu anlar yaşadı, baygınlık geçirdi. Annesi koşarak oğlunun yanına geldi. Anne yaralı çocuğunu kucağına alarak bir başka araçla onu özel bir hastaneye götürdü.

Güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen kaza ile ilgili polis taksi şoförünü gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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