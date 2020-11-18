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Ayrıntıyı fark edenler hem şaşırıyor hem de gülümsüyor

Düzce'de sürücülerin trafik ihlali yapmasını engellemek için önemli noktalara yerleştirilen trafik polisi aracının maketinin yanına yerleştirilen maket polislere maske takıldı.
 18 Kasım 2020 16:56
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Ayrıntıyı fark edenler hem şaşırıyor hem de gülümsüyor

Kazaların yoğun yaşandığı noktalara polis ekipleri tarafından maket polis araçları konuldu. Karayolları kenarına yerleştirilen maket polis araçlarının yanına bu kez maket trafik polisleriyle konularak sürücüler üzerindeki denetim hissi artırarak trafik güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

Şu günlerde yükselişe geçen korona virüs salgınına da en büyük tedbir olan maskeye de dikkat çekmek için vatandaşlar Polis maketine taktığı maskede sürücüleri hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor.
Memurlar.Net
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