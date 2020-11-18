Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
|18 Kasım 2020 17:14
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Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.
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