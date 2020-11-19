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500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün

Hazine ve Maliye Bakanlığının açtığı 500 kişilik uzman yardımcılığı sınavına başvurular 20 kasım itibariyle sona erecek
 19 Kasım 2020 00:04
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500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayında yayımladığı ilanla 500 Uzman yardımcısı alacağını duyurmuştu. İlana göre giriş sınavı Ankara'da yapılacak olup, giriş sınavının tarihi daha sonra duyurulacaktır.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı sınavına başvuru yapabilmek için YDS veya dengi sınavdan en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvurular, 20/11/2020 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

İlan metni için tıklayınız.
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