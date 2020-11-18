Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde kamu çalışanlarına ilave korona tedbirleri getirildi

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kamu çalışanlarına ilave tedbirler getirildi.
 18 Kasım 2020 17:56
+Aa- Yazdır
Bu ilde kamu çalışanlarına ilave korona tedbirleri getirildi

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kamu çalışanlarına ilave tedbirler getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, mülki idare amirleri, il müdürleri, sağlık, güvenlik, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü emrinde görevli personeller hariç, valilik birimlerinde çalışan personellerin durumu değerlendirilerek, birim amirlerince dönüşümlü ve uzatan çalışma yöntemleri uygulanacağı bildirildi.

İl genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacıyla 23 Kasım'dan itibaren alınan kararlar şöyle:

"60 yaş ve üstü çalışanların (İdareci pozisyonunda olanlar hariç), hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile bu maddeler dışındaki diğer personellerin dönüşümlü (günlük) çalışması, ilçede görevli olup dönüşümlü çalışma esasına göre büroda bulunmayan personelin ihtiyaç duyulması halinde kaymakamlarca (ilçe salgın denetim merkezi) mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilmesi, esnek çalışma kapsamında uzaktan veya dönüşümlü çalışan personelin amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılamaması, hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevlerine dönmeleri, dönüşümlü çalışan personelin teması en aza indirmek amacıyla görevde olan personel ile temas etmemesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması, personelin adres ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması, 2020/4 ve 2020/11 Cumhurbaşkanlığı genelgeleri, bakanlık emirleri ve belirtilen hususlara riayet edilmesi, konunun sorumlu amirlerce takip edilerek, ilgili tüm personele duyurulması ve uygulamada her hangi bir aksaklığa mahal verilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada ayrıca, ilçelerde kaymakamların, hudut kapılarından sorumlu mülki idare amiri, genel idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda da kurum amirlerinin ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapmaya yetkili oldukları ifade edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İnternette satışı başlamıştı, Sağlık Bakanlığı el koydu!
18 Kasım 2020 17:41		 Türkiye genelinde radar denetimde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildi
18 Kasım 2020 17:33
Diyanet, ilçe müftülüğü sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
18 Kasım 2020 16:45		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
18 Kasım 2020 16:10
Fazla yolcuyla polise yakalandı, 'bedava taşıyoruz' dedi
18 Kasım 2020 13:46		 Bakanlıktan kışa hazırlık için hava kirliliğinin kontrolüne yönelik genelge
18 Kasım 2020 12:40
Buca Cezaevi deprem sonrası boşaltıldı
18 Kasım 2020 12:15		 ÖSYM artık ne sayısal veri yayımlıyor ne de değerlendirme raporu
18 Kasım 2020 11:42
'Kapalı Maraş'a peyzaj desteği Konya Büyükşehir Belediyesi'nden
18 Kasım 2020 11:21		 Mansur Yavaş israfla mücadele kapsamında 4 lüks aracı satacak
18 Kasım 2020 10:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:11 - Belediye başkanı görüntüye isyan etti, çöpleri toplatmadı18:02 - Disipline sevk edilen belediye başkanı, CHP'den istifa etti17:59 - Çeyrek altın 756 TL'ye geriledi17:56 - Bu ilde kamu çalışanlarına ilave korona tedbirleri getirildi17:51 - Belediye Başkanının şoförü koronavirüse yenik düştü17:50 - Sigara, koronavirüsün yayılmasına yardımcı oluyor
17:47 - Araştırma: 15 ülkede vakalar bildirilenden daha fazla17:41 - İnternette satışı başlamıştı, Sağlık Bakanlığı el koydu!17:33 - Türkiye genelinde radar denetimde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildi17:23 - İstanbul'da koronavirüste en riskli 40 mahalle17:18 - Başkentte polis memurunu şehit eden sanığa istenen ceza belli oldu17:14 - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
17:10 - Dolar günü düşüşle kapattı17:08 - İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı17:03 - Filyasyon ekibine taziyeye gelenler saldırmış16:56 - Ayrıntıyı fark edenler hem şaşırıyor hem de gülümsüyor16:49 - MSB: 8 terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi
16:48 - Kahreden olay! Küçük çocuk taksinin altında kaldı, ağabeyi baygınlık geçirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirlere ilişkin Genelge yayımlandı
Anadolu Üniversitesi'nden dönem sonu sınavlar için açıklama
Sağlık Bakanlığı bakan yardımcısı görevden alındı, yerine atama yapıldı
Meteoroloji uyardı! Bu illerde sağanak ve kar bekleniyor
THY'den sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama
Üç ilde peş peşe korkutan depremler
THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
Vali'den 'sokağa çıkmanın tamamen kısıtlanacağı' uyarısı
Ayda'nın annesinin enkaz altındaki sözleri... Baban bizi kurtaracak
Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir başkadır 1
benzine indirim 2
polemikle dizi reytingi 1
gidip de dönmemek,dönüp de bulmamak var 4
sadakatsiz 1
yara bandı 1
şaşı bak şaşır 2
dünya ticaret örgütü 1
iPhone için böbreğini satan genç 4
burdur'da yaşlı adamı darp eden gençler 6
SON İLANLAR
Diyarbakır Kayapınar SYDV Personel Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 62 sağlık personeli alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Yabeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam