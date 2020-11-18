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Bursa'da bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hizmet veren 48 yaşındaki Doktor Ali Murat Dilek, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 18 Kasım 2020 18:28
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Bursa'da bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hizmet veren 48 yaşındaki Doktor Ali Murat Dilek, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 aydan buyana Bursa'daki özel bir hastanede tedavi gören Doktor Ali Murat Dilek'in astım ve bronşiti olması nedeniyle tedavisi yoğun bakımda yapılıyordu. Durumu ağırlaşan Dilek, bugün hayatını kaybetti.

20 yıl boyunca devlet hastanelerinde görev yapan Ali Murat Dilek, 2017 yılında Mustafakemalpaşa'da açmış olduğu klinikte hizmet veriyordu. Doktor Dilek'in bir dönem siyasi hayatı da olmuş ve MHP'den belediye başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı.
İhlas Haber Ajansı
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