Seyyar satıcıyı eve çağırıp dövenlerden 1'i tutuklandı
|18 Kasım 2020 18:39
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Olay, 12 Kasım günü, Burdur'da meydana geldi. Bir grup gencin bir kişiyi darbettiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli olarak belirlenen R.D., A.D.K., S.D. ve U.G. gözaltına altına alındı. Haklarında 'silahla kasten yaralama' suçundan işlem yapılan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Darbedilen kişinin ise kentte seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz olduğu belirlendi.
ÖNCE KAFA ATTI, SONRA TEKME TOKAT DÖVDÜ
Kısa süre sonra da olay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3'ü kadın 7 kişinin bulunduğu evde, gençlerden birinin, Osman Oflaz'ı iki eliyle boynundan tutarak beklediği, bu sırada kadınlardan birinin 'Aşkım' diye seslendiği duyuluyor. Genç, "Ne olur, ben sana şunu söyleyeyim. Bak ne olur biliyor musun?" demesi üzerine "Öldürür müsün?" yanıtını veren Osman Oflaz'ı kafa atarak yere düşürüp, tekme tokat dövüyor. Daha sonra diğer iki genç de Oflaz'a tekme tokat saldırıyor. Görüntülerde, genç kadınlardan biri de adama tekme atıyor. Gençlerden birinin eline aldığı sopayla geldiği görülürken, Oflaz'ın "Hayır, hayır" diye haykırdığı anlar da görüntüde yer alıyor.Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler
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