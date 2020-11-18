Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheliye adli kontrol
|18 Kasım 2020 18:42
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Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu, Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 9'u, bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.
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